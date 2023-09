Migranti | riprendono i trasferimenti da Lampedusa | in 630 lasceranno oggi l' isola

Curiosità: Excelsior è una nave traghetto della società marittima Grandi Navi Veloci, costruita nel 1999 nei cantieri Fincantieri di Sestri Ponente. La Excelsior dispone di arredi e servizi simili a quelli delle navi da crociera.

vedi anche, ecco le misure varate dal Consiglio dei Ministri Il clima Oltre questi temi, ... Le riunionia gennaio fino a quando non vengono affrontate tutte le questioni all'ordine ...... in un testo evidentemente diffuso alle agenzie stampa che lotra virgolette - , tutto ... come hanno fatto con me, di voler affondare le navi con dentro i. Rimane, aggiungo, la ...

Ultimo'ora: Migranti: riprendono i trasferimenti da Lampedusa, in ... La Svolta

Migranti: Acse (comboniani), riprendono i servizi gratuiti nella sede ... Servizio Informazione Religiosa

Proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Gli ultimi 209 sono arrivati sull’isola dopo che i due barconi su cui viaggiavano sono stati soccorsi dalla Capitaneria di porto. Sul primo, partito da ...Un appello che, nelle ultime ore, Schlein si è sentita ripetere anche da alcuni esponenti della sinistra del partito: "Bisogna essere più incisivi, rispondere colpo su colpo al governo". Un pressing ...