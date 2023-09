Migranti | Procaccini Fdi | ' minacce a Meloni non fermeranno azione del governo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Non saranno certo lee gli insulti che arrivano a Giorgiadai trafficanti di esseri umani a fermare l'del premier e delcontro l'immigrclandestina. C'è invece da preoccuparsi e non poco perché, insieme a persone disperate e vittime di scafisti senza scrupoli, è evidente che sono pronti a partire per l'Italia anche pericolosi personaggi, il cui obiettivo non è di essere aiutati ma speculare sulla disperdegli altri e magari infoltire la schiera di delinquenti presenti nelle nostre città, non di rado protagonisti di episodi di violenza. Una realtà che spesso cozza con la narrbuonista che la sinistra intende propagandare per giustificare la scellerata linea dell'accoglienza senza limiti. A ...