Migranti | Piantedosi | “Blocco navale? Può realizzarsi se si completa missione Sophia”

(Di martedì 19 settembre 2023) Sulle dichiarazioni di Salvini su una presunta regia dietro la raffica di sbarchi: "Io non ho prove di questo, se l'ha detto avrà le sue ragioni" Il”potrebbe rientrare” nel programma della premier Giorgia Meloni ”se sisse quello che era previsto dalla”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteoa Ping Pong su Radio1. ”Se finalmente questa, che si fermò nella sua realizzazione ed ebbe solo l’esito di fare da pull factor e che prevedeva in accordo con i paesi di destinazione, nella fattispecie potrebbe essere la Tunisia, la realizzazione di dispositivi congiunti di controllo in mare e restituzione delle persone che partono”, sisse ci sarebbe ”la piena realizzazione del ...

Curiosità: Matteo Piantedosi (Napoli, 20 aprile 1963) è un prefetto, funzionario e politico italiano, dal 22 ottobre 2022 ministro dell'interno nel governo Meloni.

...molto presenti a Lampedusa e consapevoli delle difficoltà che vivono i lampedusani perché l'isola è un primo approdo di questo grandissimo flusso che dura ormai da decenni - ha detto- La ..."Quando la Missione Sophia venne attuata poi non riuscì ad avere seguito, ma se riuscissimo a mettere in pratica i dispositivi per il blocco delle partenze sarebbe ottimale", ha concluso. .

Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ospite a "Ping pong" su Radio1 Rai. "Puntiamo a rafforzare i provvedimenti di espulsione e ad aprire un centro per i rimpatri in ogni regione. Ne ...