Migranti | Meloni | Italia non sarà campo profughi Ue Ancora sbarchi a Lampedusa

(Di martedì 19 settembre 2023) Non si fermano glidi: se ne contano 13 nell'arco di neanche un'ora, nella serata del 19 settembre. E ce ne sono stati altri lungo il corso di tutta la giornata. E da New York arrivano le parole del presidente del Consiglio Giorgia: "Non permetterò che l'diventi ild'Europa, bisogna dichiarare guerra ai trafficanti di uomini". Parole dure a margine della cerimonia con cui ha deposto una corona di fiori al monumento di Cristoforo Colombo.Amolti deisono stati trasbordati dai barchini alle motovedette della Guardia di Finanza. Le barche, approfittando delle buone condizioni del mare, avrebbero viaggiato, procedendo parallelamente a gruppi di quattro o cinque. ...

Curiosità: Giorgia Meloni (Roma, 15 gennaio 1977) è una politica italiana, dal 22 ottobre 2022 Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana.

...la presidente del Consiglio Giorgia, a margine della cerimonia a Columbus Circus, a New York. "L'Italia non può risolvere il problema da sola - ha aggiunto ancora riferendosi al tema-...... la giornalista e conduttrice Lilli Gruber interroga Paolo Mieli sul tema. L'ex direttore ... La scottante rivelazione di Iacometti sul piano per affondareMentre Gruber cerca di far ...

Il tema migranti sarà al centro dell'intervento del premier Giorgia Meloni all'assemblea generale della Nazioni Unite a New York. Zelensky: ..."Un migrante costa 50 euro al giorno e noi diamo un euro con la social card alle famiglie Questo è il sovranismo d'accatto di questa destra sovranista Non sto dicendo che i migranti dobbiamo trattar ...