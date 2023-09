Migranti | Meloni e von der Leyen hanno annunciato atti vietati dal diritto internazionale

(Di martedì 19 settembre 2023) di Giulia Capitani, Migration Policy Advisor di Oxfam Italia Nonostante il clamore mediatico, in questi giorni nella piccola Lampedusa non è successo nulla di realmente nuovo. La conferenza stampa di domenica della Presidente del Consiglio, Giorgia, e della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der, malgrado i toni trionfalistici, si è inflimitata a riproporre gli insensati e costosissimi punti cardine delle politiche migratorie di destra, ormai arcinoti: il controllo delle frontiere delegato a Paesi terzi, la chiusura dei confini, la lotta ai trafficanti e il famigerato quanto fantasmagorico blocco delle partenze con qualunque mezzo. In realtàrispondeva – molto nervosa – a un’agenda di politica interna: difendersi dagli attacchi sempre più espliciti di chi tra i suoi alleati di ...

Curiosità: Giorgia Meloni (Roma, 15 gennaio 1977) è una politica italiana, dal 22 ottobre 2022 Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana.

"Difenderemo i confini e proporremo ogni utile iniziativa per disarticolare con durezza le spietate organizzazioni criminali che lucrano sulla pelle di disperati". "Il linguaggio greve e la grammatica ...La ricognizione dei luoghi candidati a ospitare ifino a un tempo massimo di 18 mesi dal ... come spiegato dalla presidente del Consiglio Giorgia. Una volta fatta la scelta, il Genio ...

Migranti, Cacciari attacca Meloni: “Cosa vai a chiacchierare di Dio e famiglia mentre migliaia di… Il Fatto Quotidiano

Il presidente della Tunisia Kais Saied in un discorso ai suoi ministri ha parlato anche dell’uragano Daniel, che ha colpito la Libia negli ...Abbandonata alcuni anni fa dall'esercito, ora di proprietà del demanio, la caserma Gamberini ospiterà tutte le persone che non trovano posto in via Mattei. La struttura - isolata nelle campagne alle p ...