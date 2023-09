Migranti | l' accordo con la Tunisia è carta straccia Saied chiede 350mln senza condizioni | disfatta Meloni

(Di martedì 19 settembre 2023) Non arrivano buone notizie sulla questione Memorandum con la. L'tra l'Europa e il presidenteè di fatto saltato. Prevedeva aiuti economici in cambio di un contenimento del flusso diverso le coste italiane ed era stato fortemente sponsorizzato dalla premier. L'- si legge su Repubblica - sta collassando sulla parte economica. Sui fondi che l’Ue ha promesso al presidente tunisino. Risorse che in parte sono ancora ferme a Bruxelles e in parte sono rifiutate proprio dal Paese africano. Risultato: la collaborazione nella lotta alla migrazione clandestina è a dir poco sospesa. Segui su affaritaliani.it

Curiosità: Le rotte di migranti nel Mediterraneo collegano dall'inizio degli anni novanta, l'Africa e il Medio Oriente all'Europa. Il mare viene attraversato su imbarcazioni di fortuna, spesso vecchi pescherecci, barche in vetroresina o gommoni.

