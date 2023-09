Migranti | la Tunisia cestina l' accordo con l' Ue - Mai arrivati i primi 150 milioni di euro | pretese sulla tranche successiva

Curiosità: Le rotte di migranti nel Mediterraneo collegano dall'inizio degli anni novanta, l'Africa e il Medio Oriente all'Europa. Il mare viene attraversato su imbarcazioni di fortuna, spesso vecchi pescherecci, barche in vetroresina o gommoni.

... anche se, visti i forti afflussi diverso l'Italia, sono in molti a certificare il ...del Parlamento europeo per chiedere l'immediata sospensione del Memorandum d'intesa tra Ue e, e ai ...... ebbe solo l'esito di portare qui 44milain più raccolti dalle nostre navi militari. La terza fase della missione prevedeva la possibilità, in accordo con Paesi come la, di ...

Il ricatto della Tunisia sui migranti: «Soldi senza condizioni o salta il memorandum» Open

Violenze e soprusi, incubo Tunisia nei racconti dei migranti: “Ci spingono verso l’Europa” la Repubblica

(min. 16:21) i nuovi provvedimenti del governo. «Ho mandato un messaggio molto chiaro a tutta l’Africa: “Se tu ti affidi ai trafficanti per violare le leggi italiane, quando arrivi in Italia devi sape ...(ilGiornale.it) Per risolvere l’emergenza migranti, secondo l’Oim (Organizzazione internazionale ... europea Ursula von der Leyen e i premier Giorgia Meloni e Mark Rutte in Tunisia per sottoscrivere ...