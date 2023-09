Migranti | la sinistra “accogliente” non li vuole a casa sua Giani | “In Toscana niente Cpr”

(Di martedì 19 settembre 2023) E meno male che il centrosi professae solidale con gli immigrati e che si commuove alle immagini che arrivano da Lampedusa. Quando c’è da prenderli apropria, però, qualche dubbio gli affiora e con la scusa delle “norme sbagliate” dalla destra, chiude le porte, alza muri, annuncia rivolte contro il governo. Il primo, da, ad aprire le ostilità è Eugenio, governatore della rossa. Il ministro Piantedosi ieri ha annunciato tempi stretti per la messa a regime dei nuovi Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) individuati dal governo Meloni intende aprire per dar seguito alle nuove norme sulla gestione dei, che prevedono tra l’altro l’aumento da 6 a 18 mesi del tempo massimo di trattenimento nelle strutture. ...

Curiosità: Marco Minniti, all'anagrafe Domenico Minniti (Reggio Calabria, 6 giugno 1956), è un politico italiano, ministro dell'interno dal 12 dicembre 2016 al 1º giugno 2018 nel governo Gentiloni.

... con alta tensione sociale sul territorio è colpa dell'idelogia finto buonista da salotto tipica di certache sostiene l'accoglienza indiscriminata dei. Il territorio è saturo e non ...Dopodiché ieconomici se vogliono arrivare in Italia regolarmente lo devono fare attraverso i canali regolari. Sono assolutamente convinto che se oggi governasse ladi sbarchi ce ne ...

