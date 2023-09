Migranti | la cura Meloni costa un occhio della testa Tutti i conti

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 19 settembre 2023) La recente proposta securitaria di Giorgiapromette di rafforzare il controllo sull’immigrazione, ma ciò potrebbe avere un costo proibitivo per l’Italia. Le nuove regole prevedono un raddoppio dei Centri di permanenza e respingimento (Cpr) e un prolungamento del periodo di detenzione. Ma è il bilancio nazionale pronto a sostenere questi costi?, ecco i costi Attualmente, l’Italia spende circa 30 milioni di euro all’anno per vitto e alloggio deinei Cpr. Con l’espansione prevista, questa cifra potrebbe facilmente raddoppiare a 60 milioni. Ogni migrante trattenutoallo Stato circa 50 euro al giorno, e con una detenzione massima ipotizzata di 18 mesi, il costo per ogni migrante potrebbe raggiungere quasi 30mila euro. L’obiettivo di aumentare la rete dei Cpr non è nuovo. Già nel 2019, ...