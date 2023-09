Migranti | il governo rivendica il sostegno Ue sulle frontiere esterne Ma il prezzo di un fallimento del piano sarebbe tutto a carico dell’Italia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023) “La Francia aiuterà l’Italia a tenere la sua frontiera per impedire alla gente di arrivare, ma per quelli che sono arrivati in Italia dobbiamo applicare le regole europee che abbiamo adottato qualche mese fa che consistono nel fare le richieste d’asilo alla frontiera”. Quella del ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin è forse la migliore risposta a chi si domanda quale sia la direzione dell’Europa nella partita sull’immigrazione:ai Paesi di primo ingresso sulla cosiddetta dimensione esterna, in particolare nel Mediterraneo, ma rigida applicazione di regole che aumentano ulteriormente gli oneri per gli Stati di frontiera. E che viste dall’Italia sembrano cambiali che tutti, dalla Francia alla Germania, non intendono certo abbonarci qualora la dimensione esterna dovesse naufragare, come già sta facendocoste tunisine tanto che gli ...