(Di martedì 19 settembre 2023) L’obiettivo di un Centro in ogni regione non è nuovo: diversi governi ci hanno provato in precedenza senza riuscirci. Per l’opposizione dei territori, ma anche per le difficoltà di gestionestrutture, spesso vandalizzate dagli ospiti.

Curiosità: Il naufragio di Cutro è stato un sinistro marittimo avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023 a un caicco partito dalla Turchia e carico — secondo le testimonianze — di almeno 180 migranti. Il natante si arenò su una secca a poche decine di metri dalla costa di Steccato di Cutro, nei pressi della foce del fiume Tacina. L’impatto con la secca espose l’imbarcazione già in difficoltà di navigazione alla violenza delle onde del mare tra forza 4 e forza 5, che rovesciarono e distrussero il natante.

Gérald Darmanin si è recato a Roma lunedì (18 settembre) per "aiutare l'Italia a mantenere il suo confine" mentre l'isola italiana di Lampedusa deve far fronte a un forte afflusso di migranti. A Otto e Mezzo si parla del governo di Giorgia Meloni con Marco Travaglio che spara a zero sulla gestione dell'emergenza migranti e non solo, con il direttore del Fatto quotidiano che dice che la premier 'ha perso il tocco magico'. La conduttrice Lilli Gruber si mette in scia e nella puntata di lunedì 18 settembre

Migranti, gelo dei sindaci e malumore delle regioni sui Cpr. Allarme della Valle d'Aosta Il Sole 24 ORE

Le Capitali - Gelo tra Berlino e Roma sul ricollocamento dei migranti EURACTIV Italia

L'accelerazione della premier sul Centro per i rimpatri e l'aumento della permanenza fino a 18 mesi. Nardella era stato tiepido. L'ipotesi del carcere di Pescia e i contatti con la prefettura.