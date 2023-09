Migranti | Fratoianni | ' ancora blaterano su irrealizzabile blocco navale | cambino rotta'

(Di martedì 19 settembre 2023) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "La propaganda della destra e del governo ha registrato in questi giorni un clamoroso fallimento sull'immigrazione. Nonostante questo, non c'è niente da fare insistono, insistono nel compiere errori". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicolaparlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra parlando con i cronisti a Montecitorio. "Oggi il ministro Piantedosi torna poi - prosegue il leader di SI - a blaterare di un. Non ci siamo proprio - conclude- devono cambiareradicalmente sulle politiche migratorie ".

Curiosità: Nicola Fratoianni (Pisa, 4 ottobre 1972) è un politico italiano, deputato alla Camera dal 15 marzo 2013 e segretario di Sinistra Italiana dal 2 febbraio 2021, incarico già ricoperto dal 19 febbraio 2017 al 1º giugno 2019.

La vedo molto male per il nostro Paese "La vedo molto male per il nostro Paese, per iche ... gravati di un peso che non dovrebbe essere scaricato solo su di loro " ha aggiunto". ...... quanti scafisti sono stati catturati dai nostri incursori all'estero dall'entrata in vigore di quel reato" Nicola, Sinistra Italiana : " CaosIl Governo ha messo in campo ...

«Non era colpa delle ONG, né c'erano accordi sottobanco per farci 'invadere' dai migranti. Dopo un anno di governo, dopo i soliti decreti contro le ONG e gli annunci roboanti sul cambio di passo in Eu ...