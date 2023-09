Migranti | Francia blindata A Ventimiglia schierato l’antiterrorismo E l’Italia pensa al blocco navale

(Di martedì 19 settembre 2023) Frontiere francesi blindate per i. Mobilitato anche l'antiterrorismo al confine italo francese di. In un centro vacanze di Sospel sul versante francese della val Roya, ci sono mezzi con la scritta "Mission Vigipirate" e si riferisce a un piano di sicurezza ideato nel 1978 dall'allora presidente della Repubblica francese, Valéry Giscard d'Estaing L'articolo proviene da Firenze Post.

Curiosità: Le rotte di migranti nel Mediterraneo collegano dall'inizio degli anni novanta, l'Africa e il Medio Oriente all'Europa. Il mare viene attraversato su imbarcazioni di fortuna, spesso vecchi pescherecci, barche in vetroresina o gommoni.

Siamo un Paese di primo ingresso e la', affermando che non accetterà iche sbarcano a Lampedusa, 'dice che questo non è il metodo. Il tema non è la distribuzione, ma condividere una ...

Roma, 19 settembre 2023 - Nel quadro dell'attuale crisi migratoria al confine italo-francese di Ventimiglia, le autorità francesi hanno mobilitato le forze antiterrorismo per affrontare la situazione.All'indomani della visita di Ursula von der Leyen e di Giorgia Meloni a Lampedusa, la Francia è tornata ad alzare la voce sul ...