Migranti | Ferrandino Az | ' la destra ha provato ogni formula | tutte hanno fallito'

(Di martedì 19 settembre 2023) Roma, 19 set (Adnkronos) - "Sui flussi migratori è stata provataalchemica possibile e: porti aperti, porti chiusi, redistribuzioni, marina militare, accordi improbabili con democrazie traballanti. Forse è arrivato il momento di pensare alla soluzione più semplice: invece di spendere miliardi per soluzioni populiste, destinate immancabilmente a non funzionare, si dovrebbe investire questi soldi nei paesi di partenza, per creare centri di formazione professionale”. Lo dice l'eurodeputato Giosi(Renew Europe), della segreteria di Azione. “In Italia e in Europa c'è una carenza cronica di manodopera qualificata che non può essere sopperita dai decreti flussi. Si risolverebbero due problemi in uno, creando un circolo virtuoso in cui i flussi sono ...