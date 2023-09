Migranti | continuano gli sbarchi a Lampedusa | 13 in meno di un' ora

(Di martedì 19 settembre 2023) Non si fermano glidi: se ne contano 13 nell'arco di neanche un'ora, nella serata del 19 settembre. E ce ne sono stati altri lungo il corso di tutta la giornata. Molti deisono stati trasbordati dai barchini alle motovedette della Guardia di Finanza. Le barche, approfittando delle buone condizioni del mare, avrebbero viaggiato, procedendo parallelamente a gruppi di quattro o cinque. Le motovedette intanto stanno continuando a monitorare le acque antistanti all'isola e al largo (LO SPECIALE).

Curiosità: Le rotte di migranti nel Mediterraneo collegano dall'inizio degli anni novanta, l'Africa e il Medio Oriente all'Europa. Il mare viene attraversato su imbarcazioni di fortuna, spesso vecchi pescherecci, barche in vetroresina o gommoni.

Francia ribadisce: 'Non accoglieremo migranti da Lampedusa' Intanto, all'indomani della sua visita a Roma e dell'incontro con Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen a Lampedusa, Elly Schlein e il Partito democratico continuano a invocare la riforma.

Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen a Lampedusa, continuano gli sbarchi dei migranti - Aggiornamento del 17 Settembre delle ore 12:39 - Aggiornamento del 17 Settembre delle ore 12:39 RaiNews

Migranti, Meloni: "Fermare le partenze". Von der Leyen: "Decidiamo noi chi entra in Ue" Sky Tg24

