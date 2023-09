Migranti | centri rimpatrio in 12 regioni | il piano

(Di martedì 19 settembre 2023) Roma, 19 set. (Adnkronos) - Sono almeno dodici i Cpr - iper ildei- che dovranno essere realizzati per raggiungere l'obiettivo di un centro in ogni Regione, come indicato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Ilper incrementare i posti disponibili per idestinati a essere rimpatriati si muoverà in due direzioni, da un lato i nuovi Cpr e dall'altro il ripristino di quelli già esistenti, e l'obiettivo è quello di far partire i lavori nel più breve tempo possibile. Il lavoro dei tecnici del Viminale e del ministero della Difesa è già stato avviato e, a quanto apprende l'Adnkronos, oggi si è tenuta la prima riunione nel corso della quale sono stati affrontati i criteri per l'individuazione delle aree dove realizzare i nuovianche ...

Curiosità: Le rotte di migranti nel Mediterraneo collegano dall'inizio degli anni novanta, l'Africa e il Medio Oriente all'Europa. Il mare viene attraversato su imbarcazioni di fortuna, spesso vecchi pescherecci, barche in vetroresina o gommoni.

... ne rimangono vuoti una trentina e le percentuali deitrattenuti e poi effettivamente ... Tutti sanno che, soprattutto con tempi di trattenimento così elevati, isi tradurranno in luoghi ...In Toscana la situazionesta andando fuori controllo, è urgente realizzare un centro di permanenza temporanea per i rimpatri. Noi sosteniamo questa proposta da 30 anni, quando questi...

Migranti detenuti per 18 mesi, centri di rimpatrio “blindati” la Repubblica

Migranti, nuovi centri rimpatrio: a cosa servono e dove saranno Adnkronos

La due giorni prevede, nella giornata di giovedi 21, anche la visita in un centro di accoglienza per migranti in privincia di Enna, al quale seguirà una conferenza stampa dei due presidenti. Un tema ...Il governo vuole aprire nuovi centri di permanenza per i rimpatri per fronteggiare i flussi migratori. Ecco cosa sono i Cpr, a cosa servono e in quali regioni ci saranno.