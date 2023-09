Leggi su notizie

(Di martedì 19 settembre 2023) “L’innalzamento del periodo di trattenimento deineia 18a fare indagini più complete sul loro status”. In un’intervista a.com, il senatore Giovanni, nel Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione per Fratelli d’Italia, spiega che il provvedimento “anche da deterrente alle partenze: ha già funzionato negli altri Paesi. Ma allo stesso tempoanche a fare indagini più approfondite perla situazione di queste persone”. Il provvedimento suiapprovato ieri dal Consiglio dei ministri è “coraggioso, soprattutto in un momento complicato per la gestione sul territorio nazionale e in Europa deiche ...