Migranti | Bartolo | “A Lampedusa solo una passerella di von der Leyen e Meloni L’Europa rispetti i valori su cui è nata”

(Di martedì 19 settembre 2023) Quella di von der“è stata una” poiché “tutto ciò che hanno promesso è irrealizzabile“. Lo ha detto all’ANSA Pietro, eurodeputato Pd ed ex medico didal suo ufficio all’Eurocamera a Bruxelles. “Tutti gli spostamenti andrebbero regolamentati, anche se va in porto l’accordo con Saied queste persone continueranno ad arrivare perché non hanno alternativa – spiega – Per questo andrebbe affrontato il fenomeno con più razionalità”. “è un’isoletta, è la porta d’Europa. Poi c’è la casa, che sono l’Italia e. Perchéè la più grande democrazia, oggi messa in discussione. Non siamo più credibili se oggi li facciamo morire – dice ancora– ...

Curiosità: Pietro Bartolo (/bar.'t.l/) (Lampedusa e Linosa, 10 febbraio 1956) è un medico e politico italiano, europarlamentare dal 2019.

... poi passaggio veloce all'hotspot di Lampedusa (con conseguente rivolta interna dei... come ha sottolineato l'eurodeputato e medico storico di Lampedusa Pietro"c'è il rischio che si ...Accompagnato da Pietro, l'ex medico di Lampedusa (eletto nelle file Pd) che condanna la Ue ... affossare la Tunisia, e l'Italia insieme per il sovraffollamento dei, per far cadere ...

Migranti, Bartolo: "A Lampedusa solo una passerella" - Italia - Ansa.it Agenzia ANSA

Migranti, Bartolo: “A Lampedusa solo una passerella di von der Leyen e Meloni Il Fatto Quotidiano

La mia prima Amaca sui migranti uscì su Repubblica nel 1998, il 4 di gennaio. L’ho poi inserita nel testo del monologo che porto in teatro accompagnato da una vacca frisona in grandezza naturale. Repl ...Nonostante dovrebbe essere il ministro dei trasporti, Matteo Salvini parla solo di come lui si senta "in guerra" contro i migranti o di come lui vorrebbe ... dato che pare oltre il surreale quanto ...