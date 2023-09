Mia moglie è una malata immaginaria Ma non vuole farsi aiutare

Leggi su dilei

(Di martedì 19 settembre 2023) Ciao, vi scrivo perché ho un problema con mia, che si è trasformata in una. Circa 8 anni fa scopre di avere un problema di salute piuttosto grave, le stiamo giustamente vicini sia io che sua madre e sua sorella. Fa un intervento piuttosto complicato con una lunga riabilitazione, ma per fortuna va tutti per il meglio e nel giro di un anno è guarita. Tiriamo tutti un sospiro di sollievo. In quel frangente avevamo anche due figli piccoli ed è stata una gran fatica, ma col supporto di chi ci ama abbiamo superato tutto alla grande. Ovviamente seguono del controlli, e due anni dopo, passati aiutandola tutti a più non posso, sollevandola il più possibile da ogni fatica, ricompare lo spettro della malattia. Lei lascia il lavoro, si chiude in se stessa, è praticamente assente in famiglia e io e i bambini ci arrangiamo ...