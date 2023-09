“Mi presenti Paolo Bonolis?” La risposta di Sonia Bruganelli non tarda ad arrivare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023) “Non escludo che se dovesse trovare una donna bella e giovane, io possa arrabbiarmi tantissimo, diventare gelosa… Ma credo che nessuno di noi si ricostruirà una famiglia, ormai siamo attempatissimi”: parole diche, ospite di Verissimo, con Silvia Toffanin ha parlato di come il suo rapporto consia cambiato con il divorzio, ma non troppo. “Mi sembra naturale che si continui a condividere del tempo insieme, specialmente quando insieme a noi ci sono i nostri figli”, ha spiegato, confermando che l’unione della ex coppia è salda, proprio come prima. Ma a dimostrazione che potrebbe diventare gelosa, eccoun commento social. A una ragazza che sotto una foto postata dalla manager ha scritto ‘però potresti presentarmi”, ...