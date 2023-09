Mezzo secolo di Pro Loco | mostre e concerto de I Sei Ottavi

(Di martedì 19 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutidi Storia, Cultura e Turismo,di Valori, Impegno e Passione. Quelli vissuti dalla Prodi Atripalda che si appresta a celebrare i primi 50 anni di vita. In verità l’anniversario è ricaduto nel 2021, essendo l’Associazione ProAtripaldese APS fondata nel 1971, ma a causa della pandemia i festeggiamenti sono stati organizzati per quest’anno. Per questo sabato 30 settembre presso la sede di via Roma ci sarà la cerimonia celebrativa dei primi 50 anni. Attesi i saluti del Presidente Marco Maietta e delle Autorità presenti, poi taglio del nastro alla mostra fotografica con gli eventi più significativi avvenuti in questi 50 anni. Ci sarà anche un buffet a cura di “Delizie D’Asporto” e gran finale con il...

È morto il missionario longianese in Venezuela. Don Giorgio Bissoni, missionario per oltre in America Latina, era una persona amata e rispettata in Venezuela così come in Romagna. Don Bissoni era nato a Longiano il 12 maggio 1940. Il suo funerale sarà celebrato domattina alle ...

