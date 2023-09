Meteo martedì | nubi sparse con temperature fuori stagione

(Di martedì 19 settembre 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Secondo le previsioni, la perturbazione che ha raggiunto le regioni settentrionali determinerà sin da oggi un calo dellemassime al Nordovest, domani anche al Nordest. Sulle regioni centrali e soprattutto su quelle meridionali l’anticiclone africano mantiene non solo condizioni di tempo stabile, ma anche caldo intenso conche saliranno ancora, quando si raggiungeranno picchi di 36°C su Tavoliere, Materano e Cosentino, anche superiori sulle zone interne della Sicilia ionica. Entro mercoledì però l’aria più fresca al seguito del fronte determinerà un ridimensionamento dei valori termici anche al Sud peninsulare. Temporaneo aumento dellevenerdì al Sud, in attesa di una possibile generale rinfrescata ...

Trae mercoledì è previsto l'apice di questa interminabile estate settembrina, anche se le temperature resteranno sopra media per tutta la settimana. Non raggiungeremo valori da record, neanche ...Queste, nel dettaglio, le previsionidi Limet Liguria per le prossime ore:19 settembre 2023 Al mattino cielo irregolarmente nuvoloso sul centro - levante. Non si esclude qualche ...

Meteo L'Aquila: oggi nubi sparse, Martedì 19 poco nuvoloso, Mercoledì 20 nubi sparse iLMeteo.it