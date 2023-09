Meteo | Giuliacci svela quando arrivano le piogge autunnali

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 19 settembre 2023) Considerando i recenti cambiamenti climatici, non è una sorpresa che le temperature estreme stiano diventando sempre più normali. In Italia, la situazione non fa eccezione. Da settimane, le temperature nel paese sono state costantemente al di sopra delle medie stagionali, come riportato dal sito di Mario. Un Settembre inaspettatamente caldo Settembre è stato particolarmente caldo, con temperature minime intorno ai 20 gradi e massime spesso ben superiori ai 30 gradi, specialmente nel Centro e al Sud Italia. Questo trend non è tipico per il periodo dell’anno, con condizioniche sarebbero più tipiche della prima metà di Agosto. Questo settembre potrebbe quindi essere uno dei più caldi mai registrati, nonostante lefrequenti al Nord e in alcune zone dell’Emilia Romagna. Le temperature rimangono comunque più alte del ...