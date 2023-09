Meteo | cambia tutto e arriva lo shock termico

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 19 settembre 2023) Il caldo fuori stagione sta per finire. Quindi chi vuole godersi gli ultimi giorni di estate è meglio che faccia in fretta. Perché presto questo caldo anomalo che ha investito l’Italia negli ultimi giorni nelle regioni del Centro-Sud lascerà spazio alla perturbazione che ha già raggiunto le regioni settentrionali e che ha già portato a un calo delle temperature massime al Nord-Ovest. L’Italia divisa in due L’Autunno, in realtà, già nelle ultime ore sta facendo diper conquistare il bacino del Mediterraneo, avverte il.it, ma deve fare i conti con un’ostinata alta pressione africana che non ne vuole proprio sapere di ritirarsi verso latitudini più consone alle sue origini. Ecco perché l’Italia è sostanzialmente divisa in due, con il Nord e parte del Centro dove già a inizio settimana si sono registrati primi disturbi provocati dal flusso ...