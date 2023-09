Meteo | al Nord arriva l’autunno | ancora caldo al Sud

(Di martedì 19 settembre 2023) Un’Italia divisa in due dal punto di vista climatico.si avvicina, ma al Sud permangono temperature quasi estive, con 40 gradi in Sicilia e 37 tra Puglia e Basilicata. Come riporta Ilno i primi movimenti autunnali sulEuropa con una perturbazione atlantica che porterà instabilità da giovedì al. Le piogge, nei prossimi giorni, bagneranno il Centro-con una fase decisamente più perturbata tra giovedì e venerdì quando supereremo diffusamente i 40-50 mm in 24 ore. Ildominerànel Meridione, ma sembra avere i giorni contati. Entro domenica 24 ci sarà un crollo delle temperature anche al Sud, con meno dieci gradi. Insomma ci prepariamo all’Equinozio di Autunno, che avverrà sabato 23 settembre alle ore 8.49, ...

Curiosità: Meteo RSI è la rubrica della RSI dedicata alle previsioni del tempo. È nota soprattutto con l'appellativo la Meteo.

Le previsioniper i prossimi giorni mostrano piogge nel Centro -, mentre al Sud si osservano temperature elevate. Centro -: piogge in arrivo Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo ...... cruciali per prendere decisioni fondamentali legate tanto ai sistemi di allerta, che ... ha avuto più inondazioni e morti legate alle inondazioni di quante ne abbiano avute ilAmerica e l'...

Meteo: Clima impazzito: 40°C al Sud, weekend autunnale al Nord ... iLMeteo.it

Previsioni meteo, clima impazzito: 40 gradi al Sud, weekend autunnale al Nord la Repubblica

L'Autunno, in realtà, già nelle ultime ore sta facendo di tutto per conquistare il bacino del Mediterraneo, ma deve fare i conti con un'ostinata alta pressione africana che non ne vuole proprio sapere ...Meteo - Doppio impulso instabile in arrivo porterà piogge e temporali localmente anche intensi in Italia nei prossimi giorni: i dettagli ...