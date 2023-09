Messico | il caso delle “mummie aliene” in tribunale | l’ufologo Jaime Maussan querelato dal governo peruviano

(Di martedì 19 settembre 2023) Il” finisce in. La vicenda dell’esposizione pubblica di due presunti cadaveri mummificati di alieni trovati a Nazca in Perù e mostrati in diretta dala Città delnell’aula del Congresso si è arricchita di un ulteriore capitolo che se

Curiosità: Il Messico (in spagnolo: México; in nahuatl: Mexihco), ufficialmente gli Stati Uniti Messicani (in spagnolo: Estados Unidos Mexicanos; in nahuatl: Mexihcatl Tlacetililli Tlahtohcayotl), è una democrazia rappresentativa composta da trentadue entità federative (31 stati e Città del Messico). Secondo la Costituzione messicana, la sede dei poteri della federazione e capitale dello Stato è Città del Messico. Occupa la parte meridionale dell'America settentrionale e la parte settentrionale dell'America Latina. Il Messico è delimitato a nord dal confine con gli Stati Uniti d'America, a est dal golfo del Messico e dal mare Caraibico, a sud-est dal Belize e dal Guatemala e a ovest dall'oceano Pacifico. Con una superficie di 1972550 km² il Messico è il 14º Stato più esteso del mondo mentre, con più di 129 976 000 abitanti, oltre a essere il 10º Stato più popoloso del mondo, è anche lo Stato ispanofono più popoloso e il secondo Stato cattolico dopo il Brasile. Lo spagnolo è parlato in Messico con molte lingue indigene, ufficialmente riconosciute.

Dopo la controversa audizione alla Camera dei deputati messicana dedicata ad a lieni, ufo e fenomeni non identificati durante la quale l'ufologo Jaime Maussan ha presentato quelle che a sua detta ...... non è unche sia una delle preferite dei piloti per il piacere che dà quando si guidano ...2024 e proseguirà " per quanto riguarda l'attività in pista " in occasione del Gran Premio del...

Alieni, il bizzarro incontro in Messico è diventato un caso politico WIRED Italia

L'assurdo caso dei due (molto presunti) "corpi alieni" mostrati in Parlamento Today.it

Leggi su Sky TG24 l'articolo Messico, analizzati ai raggi X i resti 'non umani' presentati al congresso: i risultati ...Il governo del Perù intende denunciare l'ufologo che si vantava di aver mostrato due mummie di extraterrestri, la cui autenticità è stata contestata dalla comunità scientifica internazionale ...