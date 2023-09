Messa a Disposizione MAD 2023 per il nuovo anno Scolastico | Docenti it

(Di martedì 19 settembre 2023) Le Segreterie Scolastiche infatti, sono ora operative a cercare supplenti disponibili per le tantissime cattedre vuote in tutta Italia. Sono previste migliaia di assegnazioni per supplenze, dal momento che al termine delle operazioni per le immissioni in ruolo e le nomine da GPS si prevedono oltre 130mila cattedre che rimarrscoperte ( dichiarazioni del ministero). Il problema L'articolo .

Curiosità: La messa, detta talvolta santa messa o celebrazione eucaristica, è una liturgia propria di diverse Chiese cristiane.

...in risalto anche da Nathalie Clarici, titolare delle Terre di Marfisa, che oltre azienda vitivinicola è anche produttrice di olio d'oliva e struttura ricettiva con dodici camere a. ......reclama il diritto all'abitazione sta in realtà pretendendo che qualcun altro metta a...Corte costituzionale negli ultimi anni ha ricordato più volte come "senza soldi non si canti" ,...

I docenti inseriti in GPS possono presentare domanda di messa a disposizione Tecnica della Scuola

Supplenze 2023/24, chiarimenti su MAD e docenti inseriti nelle GPS Scuolainforma

La Messa a Disposizione è un’istanza informale, legalmente riconosciuta e prevista dal MIUR, attraverso la quale ogni aspirante docente può candidarsi come supplente. Chiunque sia in possesso dei ...Decine di persone hanno provato l'auto elettrica Tesla Model 3 messa a disposizione da E.CO Energia Corrente di Cesena in occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile. Un progetto per ...