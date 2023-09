Mercedes | a Suzuka con un secondo posto da difendere

Curiosità: Il circuito di Suzuka è un autodromo giapponese, tra i più importanti ed originali al mondo, grazie ad alcune caratteristiche che l'hanno reso inconfondibile. È la sede del Gran Premio del Giappone di Formula 1 dal 1987, ad eccezione dei campionati 2007 e 2008 in cui è stato sostituito dal rinnovato Fuji Speedway.

Già a Singapore la squadra campione in carica aveva avuto a disposizione un primo match point (dove avrebbe dovuto guadagnare 43 punti sulla, tantissimi), ma quello disarà ben più ...Alla vigilia del GP del Giappone sono 24 i punti che separanoe Ferrari , conche sarà un appuntamento assolutamente incerto nei rapporti tra squadre. Guarda anche GP Singapore GP ...

La Ferrari vista a Singapore può contendere il piazzamento nel Costruttori alla Mercedes, obiettivo dichiarato sia da Wolff che da Vasseur. A chi sorriderà il GP del GiapponeAlla Red Bull basta guadagnare un punto sulla Mercedes e perderne non più di 23 sulla Ferrari per far suo il Costruttori, ma il team può assicurarsi anche il Piloti sebbene Verstappen non possa ancora ...