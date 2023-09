Meloni | minacce di morte nella chat dei trafficanti | “Attenta a tua figlia…”

Leggi su notizie

(Di martedì 19 settembre 2023) Nuovediche vedono come vittima Giorgia: la premier è finita nel mirino da parte deidi migranti sulleLe immagini che vedono, nell’isola di Lampedusa, la premier Giorgiae la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, non sono affatto piaciute aidi migranti. Il governo, anche in quel caso, ha fatto capire chiaro e tondo che sta facendo di tutto per cercare di risolvere questo problema non da poco. Tanto è vero che è pronta a parlareprossima riunione dell’Onu a New York (atterrata poche ore fa). La presidente del Consiglio, Giorgia(Ansa Foto) Notizie.comAllo stesso tempo, però, tutto questo lavoro della premier non viene affatto gradito dai ...