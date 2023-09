Meloni arrivata a New York | domani intervento all’Assemblea generale Onu

(Di martedì 19 settembre 2023) La presidente del Consiglio parlerà mercoledì sera, tra i temi anche l'emergenza migranti La presidente del Consiglio Giorgiaatterrata a Newper prendere parte ai lavori della 78esima Assembleadelle Nazioni Unite. Ad accompagnare la premier nel suo ‘esordio’ all’Unga anche la figlia Ginevra, che ha compiuto 7 anni nei giorni scorsi. Nell’che terrà mercoledì sera,batterà anche sull’emergenza migranti, perché l’Italia non può essere lasciata sola e l’aiuto dell’Europa non basta, il senso del suo, in cui ribadirà anche il sostegno fermo all’Ucraina e il lavoro necessario e senza tregua per una ‘pace giusta’. Tra gli altri temi, la riforma dell’Onu e la centralità del multilateralismo. Si lavora intanto a una serie di bilaterali: oltre ...

Curiosità: Fratelli d'Italia (FdI) è un partito politico italiano di destra ed estrema destra fondato nel 2012 da Ignazio La Russa, Guido Crosetto e Giorgia Meloni, la quale lo presiede dal 2014.

Nell'intervento che terrà mercoledì sera,batterà anche sull'emergenza migranti, perché l'Italia non può essere lasciata sola e l'aiuto dell'Europa non basta, il senso del suo intervento, in ...7.00 Premiera N. Y.per Assemblea Onu La presidente del Consiglio Giorgiaa New York per l'Assemblea generale dell'Onu. In mattinata parteciperà all'apertura dei lavori,dove sono previsti tra gli altri gli interventi del segretario generale Guterres e del ...

Giorgia Meloni arrivata a New York per l'Assemblea generale dell'Onu RaiNews

Giorgia Meloni, intervento domani all'Assemblea generale Onu Adnkronos

Giorgia Meloni è arrivata a New York per prendere parte ai lavori della 78esima Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il Presidente del Consiglio ha un’agenda fitta di impegni: in mattinata ...Sostenere economicamente gli studenti nel percorso scolastico, soprattutto se sono in difficoltà ma dimostrano di essere in grado di andare avanti: in arrivo, per i più meritevoli, ...