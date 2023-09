Meloni a New York all' Assemblea generale dell' Onu | domani l' intervento Sul tavolo migranti e Ucraina

Curiosità: Giorgia Meloni (Roma, 15 gennaio 1977) è una politica italiana, dal 22 ottobre 2022 Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana.

...settimana di alto livello della 78/ma Assemblea generale delle Nazioni nel Palazzo di Vetro a...varato il pacchetto di norme sui migranti annunciate nei giorni scorsi dalla premier Giorgia. ...La presidente del Consiglio Giorgiaatterrata aYork per prendere parte ai lavori della 78esima Assemblea generale delle Nazioni Unite. Ad accompagnare la premier nel suo 'esordio' all'Unga anche la figlia Ginevra, che ha ...

Giorgia Meloni, intervento domani all'Assemblea generale Onu Adnkronos

Giorgia Meloni arrivata a New York per l'Assemblea generale dell'Onu RaiNews

A New York sta per alzarsi il sipario sulla 78esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Dalla guerra in Ucraina ai migranti, sono ...'Mosca ha perso le unità migliori, ma continua a combattere'. Zelensky: 'controffensiva lenta ma non daremo tregua a Putin' (ANSA) ...