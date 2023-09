Medico no vax sospeso parla in Rai | è polemica

(Di martedì 19 settembre 2023) ”La Rai deve con urgenza spiegare come sia stato possibile invitare are di Covid Massimo Citro della Riva, lo psicoterapeutadall’Ordine dei medici proprio per le sue teorie No Vax”. Queste le dure parole dei componenti del Partito democratico della Commissione di Vigilanza Rai. “Questo signore, un complottista e negazionista che si è rifiutato di vaccinarsi affermando che non intendeva ‘diventare un Ogm’, per quindici minuti è stato intervistato su Rai Radio1 nella trasmissione condotta da Marcello Foa ‘Giù la maschera‘. La nota è poi conclusa così: “In un momento così delicato dell’azione di contrasto al Covid, con dati nuovamente preoccupanti sia nel numero dei contagi che delle vittime, il Servizio di informazione pubblico non dovrebbe avere l’obbligo di puntare sulla scienza nell’offrire le informazioni più corrette e utili alle ...

Curiosità: L'antivaccinismo è la posizione di coloro che sono contrari alla somministrazione dei vaccini, con particolare riguardo alla profilassi vaccinale infantile, assumendo in tal modo una posizione contraria all'indirizzo consolidato nella comunità scientifica che invece ne sottolinea l'efficacia e sicurezza.

"La Rai deve con urgenza spiegare come sia stato possibile invitare a parlare di Covid Massimo Citro della Riva, lo psicoterapeuta sospeso dall'Ordine dei Medici proprio per le sue teorie No. Questo signore, un complottista e negazionista che si e' rifiutato di vaccinarsi affermando che non intendeva 'diventare un Ogm', per quindici minuti e' stato intervistato su Rai Radio1 nella ......proprio per le sue teorie No" E' polemica sulle affermazioni di Massimo Citro Della Riva nel corso della trasmissione di Rai Radio 1 'Giù la maschera'. In relazione a quanto detto dal, "...

Covid, il prof. Bassetti contro La Verità: "Ha fatto dei danni..." La7

Leoni (Fnomceo): ''Periodo Covid e' stato quello della massima ... Ordine Medici Roma

Bufera su Radio1. «La Rai deve con urgenza spiegare come sia stato possibile invitare a parlare di Covid Massimo Citro della Riva, lo psicoterapeuta sospeso dall'Ordine dei Medici proprio per le sue ...A scatenare la reazione del Cdr, dell'Usigrai e del Pd l'intervento di Citro Della Riva, autore di molti testi no-vax e sospeso dall’Ordine ...