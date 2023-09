Medico no vax in radio | bufera sulla trasmissione di Marcello Foa | la Rai si dissocia

(Di martedì 19 settembre 2023) Torna a far discutere "Giù la maschera", lafonica di RaiUno condotta daFoa. L'ultima puntata del programma è finita nellaa causa dell'ospite chiamato a partecipare: Massimo Citro della Riva, dottore sospeso dall'Ordine dei medici e autore di un libro in...

Curiosità: L'antivaccinismo è la posizione di coloro che sono contrari alla somministrazione dei vaccini, con particolare riguardo alla profilassi vaccinale infantile, assumendo in tal modo una posizione contraria all'indirizzo consolidato nella comunità scientifica che invece ne sottolinea l'efficacia e sicurezza.

... ha dichiarato Massimo Citro della Riva, psicoterapeuta nosospeso, a 'Giù la maschera', ... E nonostante durante l'intervento dica "Certo", come se approvasse quanto sostenuto dal. Non ...Attualitànosospeso parla in Rai: è polemica "La Rai deve con urgenza spiegare come sia stato possibile invitare a parlare di Cov [...] La sua sorte sarà decisa dal Tribunale dei minori ...

Covid, il prof. Bassetti contro La Verità: "Ha fatto dei danni..." La7

Leoni (Fnomceo): ''Periodo Covid e' stato quello della massima ... Ordine Medici Roma

Polemica del Pd per l’intervento di Citro Della Riva, autore di molti testi no-vax e sospeso dall’Ordine dei medici di Torino.Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Quanto dichiarato dal medico Massimo Citro della Riva nel corso della trasmissione radiofonica 'Giù la maschera' lascia esterrefatti. A differenza di quanto ancora dichiar ...