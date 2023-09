MEDIASET SCENDE IN CAMPO PER LA CHAMPIONS LEAGUE | PARTITE | ORARI E TELECRONACA

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 19 settembre 2023) Sarà “Lazio-Atletico Madrid” il primo match della Uefa2023/24 che aprirà la stagione del grande calcio europeo delle reti. La gara, in programma martedì 19 settembre alle ore 21.00, è proposta in diretta in chiaro su Canale 5 e in streaming su sport.it e suInfinity. Dallo stadio Olimpico di Roma va in scena la super sfida tra i biancocelesti di Maurizio Sarri e gli spagnoli allenati dall’ex laziale Diego Pablo Simeone.affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Roberto Cravero. SuInfinity prepartita con Benedetta Radaelli con Fabrizio Ravanelli, Christian Panucci e Sandro Sabatini. A seguire, sempre sull’ammiraglia, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi ...