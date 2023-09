Mazara | Francesco Foggia | ' Pronti a difendere nuovamente l' Abele Ajello'

Curiosità: Mazara del Vallo ( AFI : [ma'aa del 'vallo]) è un comune italiano di 49 899 abitanti del libero consorzio comunale di Trapani, in Sicilia. Affacciato sul Mar Mediterraneo, alla foce del fiume Màzaro, dista meno di 200 km dalle coste tunisine del Nord Africa. È sede dell'omonima diocesi. La città è uno dei più importanti e noti porti pescherecci del Mediterraneo, base di armamento di una flotta di circa 400 grandi motopescherecci d'altura (con circa 4.000 pescatori imbarcati) che ne fa il principale distretto della pesca in Italia.

Si anima lo scenario politico adel Vallo in vista delle elezioni amministrative del 2024. L'ex consigliere comunaleFoggia interviene pubblicamente a difesa dell'ospedale 'Abele Ajello'. Qui di seguito la nota ...Da Trapani adel Vallo, la via dei tramonti si perde nel mare sotto il segno delle isole ... Abbiamo raccolto le voci di, Luigi, Stefano, Rosalia, Sofia affidate alla portavoce Olga per ...

Mazara, Francesco Foggia: "Pronti a difendere nuovamente l'Abele ... Tp24

Rendiconto 2022, dichiarazione dell’assessore al Bilancio di ... televallo

Si anima lo scenario politico a Mazara del Vallo in vista delle elezioni amministrative del 2024. L'ex consigliere ...Da Mazara del Vallo a Marsiglia, in sei agli “Incontri Mediterranei”. Suor Alessandra Martin: "Vivremo un evento unico che vedrà…" ...