Maxiprocesso violenze carcere Uccella | ex detenuto | costretti da alcuni della penitenziaria a denudarci

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 19 settembre 2023) Santa Maria Capua Vetere. Detenutidagli agenti a denudarsi più volte, a fare le flessioni e a tagliarsi la barba. È quanto raccontato dal testimone Alessandro Marino al processo per lenei confronti di detenuti delsammaritano avvenute il 6 aprile 2020, in piena pandemia da Covid-19, che vede imputati in 105, tra poliziotti, funzionari del DAP, Dipartimento dell’Amministrazione, e medici dell’ASL Caserta. Il dibattimento davanti al collegio di Corte d’Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduto dal giudice Roberto Donatiello, giudice a latere Honoré Dessi, è in corso nell’aula bunker costruita all’interno dello stessoFrancescodi Santa Maria Capua ...