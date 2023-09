Max Schrems è il super ospite della Privacy Week

Curiosità: Le sentenze Schrems sono dei provvedimenti adottati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, per riorganizzare gli accordi, tra UE e USA, riguardo il trattamento di dati personali. Nel 6 ottobre 2015, la sentenza Schrems I portò all'annullamento del trattato preesistente di Safe Harbor, che consentiva alle aziende americane di gestire dati personali dei loro utenti europei su server americani, successivamente, il 16 luglio 2020, la sentenza Schrems II portò all'annullamento dello scudo per la Privacy USA-UE e al riconoscimento della legalità delle clausole contrattuali tipo Standard Contractual Clauses.

Il gruppo per i diritti digitali noyb, guidato dall'attivista per la privacy, ha preso di mira Fitbit per presunte violazioni del GDPR.

