Massimo Ciavarro e Angelo Rizzoli | chi sono gli ex mariti di Eleonora Giorgi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 19 settembre 2023) .ha ricordato con parole positive l’ex marito e primo marito, scomparso nel 2013, che è stato al suo fianco quando era in difficoltà e dipendente dalla droga: “Ho trovato in lui una persona che mi amava euscita dalla droga. Mi ha guardata per quella che ero e non ha avuto dubbi che in due minuti sarei stata meglio”, ha dichiarato a Oggi è un altro giorno. E ha aggiunto: “La nostra è stata una storia romantica, eravamo due persone sofferenti, lui 34 anni io 24 anni, equelle ad essersi innamorate”., classe 1943, è stato un imprenditore e un produttore cinematografico e televisivo. Fin da giovane ha dovuto combattere contro la sclerosi multipla, scoperta durante l’adolescenza. Un uomo tenace e determinato, che non si ...