Martina Trivelli | ecco chi è la nuova presunta fiamma di Stefano De Martino

(Di martedì 19 settembre 2023): è questo il nome della bella ragazza che a quanto pare sta facendo battere di nuovo il cuore diDe. A scoprire la sua identità è stato “Fanpage.it”. L’ex ballerino sembra avere ormai archiviato la lunga e travagliata storia d’amore con la moglie Belen Rodriguez. Tra alti e bassi, allontanamenti e riappacificazioni, questa volta la coppia si sarebbe detta definitivamente addio. Non si conoscono le vere ragioni della fine della storia d’amore che ha fatto sognare milioni di follower. L’unico a sapere come sono andate le cose sembra essere Fabrizio Corona, amico di Belen Rodriguez, che il mese scorso ha dichiarato che la coppia sarebbe in realtà scoppiata già diversi mesi fa. “Lui pensa solo al lavoro – ha svelato il re dei paparazzi – lui, che è diventato quello che ...

Curiosità: Martin Charles Scorsese (New York, 17 novembre 1942) è un regista, produttore cinematografico, sceneggiatore e attore statunitense con cittadinanza italiana.

L'ex ballerino è attualmente legato a, mentre lei ha trovato una nuovo amore in Elio Lorenzoni . Nonostante sembri che i rapporti tra De Martino e Rodriguez siano tesi e che non si ...... che anche De Martino è stato beccato in dolce compagnia: nei giorni scorsi, infatti, le riviste di gossip hanno mostrato le foto che i paparazzi hanno fatto all'ex ballerino e a, la ...

Chi è Martina Trivelli, la presunta nuova fidanzata di Stefano De Martino. FOTO Sky Tg24

Stefano de Martino, spunta la nuova presunta (e bellissima ... theWise Magazine

Su Instagram una fan ha commentato uno scatto pubblicato dalla Rodriguez: "Bella, ma dimagrita tantissimo". In risposta a commenti come questo, Belen ha condiviso apertamente le ragioni della perdita ...Martina Trivelli sarebbe la nuova fidanzata, Stefano De Martino è stato paparazzato in compagnia della ragazza dopo la fine della relazione con Belen.