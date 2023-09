(Di martedì 19 settembre 2023) Centinaia di messaggi sui social di uomini che promuovono ilo con ragazze minorenni in seguito al potente terremoto indi venerdì 8 settembre hanno messo in allerta attivisti e ...

Curiosità: IKEA (in italiano: /i'ka/; in svedese ['kea]) è un'azienda multinazionale svedese fondata da Ingvar Kamprad con sede legale principale a Leida, nei Paesi Bassi, specializzata nella vendita di mobili, complementi d'arredo e altra oggettistica per la casa. Nel febbraio 2023, era presente con 460 centri di vendita in 62 paesi, gran parte dei quali in Europa, dove realizza il 70% del suo fatturato, e con altri centri di vendita in vari stati del mondo, tra cui Stati Uniti d'America, Brasile, Canada, Asia, Emirati Arabi Uniti, Australia e Marocco.

... Samikh Al Marri , il suo assistente Mohamed Belharache, e l'ambasciatore delin Polonia, ... l'europarlamentare Andrea Cozzolino, il sindacalista Luca Visentini, e il responsabile dell''No ...Centinaia di messaggi sui social di uomini che promuovono il matrimonio con ragazze minorenni in seguito al potente terremoto indi venerdì 8 settembre hanno messo in allerta attivisti e organizzazioni per i diritti delle donne. Lo riporta Aljazeera. "[Gli uomini] vogliono sposare queste ragazzine, alcuni di loro ...

Marocco: ong, sale rischio violenze sessuali e matrimoni forzati Agenzia ANSA

«Il no agli aiuti si aggira solo con l'azione sovranazionale delle Ong» Avvenire

Centinaia di messaggi sui social di uomini che promuovono il matrimonio con ragazze minorenni in seguito al potente terremoto in Marocco di venerdì 8 settembre hanno messo in allerta attivisti e organ ...Mentre vengono avanzate richieste di aiuto per arginare i danni subiti dal violento terremoto, un gruppo di artisti e fotografi si è unito e ha messo in vendita una serie di stampe online. Il ricavato ...