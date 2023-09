Marocchino | «Thuram come un ex Milan! L’Inter è camaleontica»

(Di martedì 19 settembre 2023)ha parlato di Marcus, attaccante del, grande protagonista nel derby contro il Milan. L’ex giocatore si esprime così? Domenico, in collegamento su Rai Sport, parla dei nerazzurri: «è la squadra piùdel calcio italiano, può giocare bene o male, ma è sempre fastidiosa. Calhanoglu scompare e riappare, giocatore molto scaltro. Milan fregato in contropiede.alle fanciulle guardo una cosa, agli attaccanti guardo il quadricipite, che ti dimostra quanta potenza può esprimere.lo piazzoun Weah meno massiccio, grandissimo giocatore. Il problema più grande che hanno le squadre di vertice è la continuità. Serve avere ...

Curiosità: La nazionale di calcio della Francia (fr. équipe de France de football) è la rappresentativa calcistica della Francia ed è posta sotto l'egida della Federazione calcistica francese.

Dopo il Mondiale erano esplose le indiscrezioni sull'attaccante francese Marcus, ma la ... era stato a lungo in contatto con l'entourage di una delle rivelazioni del Mondiale, il...... la tentazione più calda è quella di Marcusma l'operazione non è facile. Non solo l'Inter, ... Lo scoglio però per il fuoriclasseè l'ingaggio. Napoli e Lazio stregati dal Marocco, ...

Terremoto Marrakech, gli italiani sopravvissuti: "Pensavamo a un ... Il Riformista

Calcio Live News: goleada della Roma, la Viola batte la Dea, il Toro ... Diretta

Dopo aver fatto la trafila nelle Nazionali giovanili, Thuram junior ha debuttato nella Nazionale maggiore ... contro la Polonia agli ottavi, il Marocco in semifinale e l'Argentina in finale.L’ex attaccante del Diavolo di Sacchi e Capello fa l’allenatore e sull'americano ex Chelsea ha le idee chiare: "Mi somiglia..." ...