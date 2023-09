Mario Rui | «Parlate di momento difficile per due partite Mi sembra esagerato questo pessimismo»

(Di martedì 19 settembre 2023)Rui ha accompagnato il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, nella conferenza di presentazione della sfida di Champions contro il Braga «Siamo pronti per fare del nostro meglio e giocare la meglio delle nostre qualità. Non è unsono solo duein cui abbiamo sbagliato delle cose che abbiamo analizzato. Si voleva dare continuità alle prime due, ma la squadra è unita e il sentimento è voler vincere domani. Siamo carichi a mille» Come spieghi tanti gol? «Penso che le squadre rispetto all’anno scorso sono più preparate ad affrontare il Napoli e più preoccupate. Tocca a noi calciatori durante la settimana cercare di migliorare col mister. anche sedicosìma sono solo due, mi...

Curiosità: Mário Rui Silva Duarte (Sines, 27 maggio 1991) è un calciatore portoghese, difensore del Napoli, di cui è vice-capitano, e della nazionale portoghese, con la quale ha vinto la UEFA Nations League 2018-2019.

... Rudi Garcia Alla vigilia dell'esordio nel girone C di Champions League contro il Braga, l'allenatore del Napoli Rudi Garcia e il terzino azzurrorisponderanno alle domande della stampa ...Il volo degli azzurri ha subito diversi ritardi e i delegati Uefa hanno accordato lo slittamento della conferenza del tecnico eMg Genova 16/09/2023 - campionato di calcio serie A / Genoa - Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Victor Osimhen Dopo il ritardo per il volo del Napoli per Braga, dovuto ad ...

