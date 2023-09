Mario Giuliacci | weekend da incubo sull’Italia | arriva la svolta definitiva

(Di martedì 19 settembre 2023) SOCIAL. Il meteo in Italia continua a mantenere il suo carattere imprevedibile, con l’afa che persiste al sud e piogge violente al nord. Tuttavia, cosa possiamo aspettarci nei prossimi giorni mentre ci avviciniamo all’autunno? Il colonnello, noto esperto di meteorologia, ha annunciato una “” nelle prossime due settimane che potrebbe portare un radicale cambiamento nelle condizioni meteorologiche. Leggi anche: Estate finita? No, cambia tutto di nuovo: quando si rialzano le temperature Leggi anche: Vi ricordate di Domnica, l’amica moldava di Schettino? Ecco cosa fa oggi Il quadro attuale: caldo e precipitazioni Al momento, il caldo persiste al sud, mentre il nord affronta piogge e precipitazioni intense. Questo equilibrio instabile sta creando un mix di condizioni ...

Curiosità: Mario Giuliacci (Città della Pieve, 29 novembre 1940) è un meteorologo e personaggio televisivo italiano.

Ma cosa accadrà tra pochi giorni quando dovremo intravedere l'arrivo dell'autunno A svelarlo è il colonnelloche su meteogiuliacci.it spiega quali sono gli scenari che ci attendono e ...Dopo la rimonta anticiclonica e il ritorno del gran caldo, il colonnello, attraverso la diffusione dell'ultimo bollettino meteo, annuncia l'arrivo di una nuova perturbazione. Presto, infatti, la pioggia bagnerà diverse regioni della penisola italiana. Dove ...

