Curiosità: L'Unione europea, abbreviata in UE (pronuncia /'ue/;), è un'unione politica ed economica a carattere sovranazionale, che comprende 27 Stati membri.

... il 71enne di Mogorella, nell'Oristanese , attualmente in carcere per abusi sessuali su una minorenne e indagato per la scomparsa e l'omicidio della ex compagna, la parrucchiera ...... il 71enne di Mogorella, nell'Oristanese , attualmente in carcere per abusi sessuali su una minorenne e indagato per la scomparsa e l'omicidio della ex compagna, la parrucchiera ...

Marina Castangia scomparsa nel nulla da due anni: nuove accuse shock all'ex Today.it

Accuse di violenza sessuale per Demelas | Cagliari vistanet

Giallo di Mogorella: nuove accuse di violenza sessuale per Demelas, già in carcere per l'omicidio della compagna, Marina Castangia ...Si aggrava la posizione di Antonio Demelas, il 71enne di Mogorella, nell’Oristanese, attualmente in carcere per abusi ...