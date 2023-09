Marelli chiude fabbrica Crevalcore a gennaio 2024

(Di martedì 19 settembre 2023) Nello stabilimento impiegati 229 lavoratori Il gruppoannuncia per l’iniziola chiusura delladi componenti per motori di, in provincia di Bologna, oggi impegnata nella produzione di collettori di aspirazione aria e di pressofusi di alluminio entrambi componenti per motori, che impiega 229 lavoratori diretti. E’ l’azienda ad aver comunicato la decisione a Fim Fiom Uilm e Uglm nel corso di un incontro oggi a Roma durante il quale è stata aggiornata la situazione degli stabilimenti Italiani. In una nota unitaria i sindacati ricompongono il quadro che il gruppo ha presentato alle tute blu di Cgil, Cisl, Uil e Uglm. A motivare lo stop produttivo, dunque, come spiegato dalla direzione aziendale, sia il risultato economico assai negativo, quest’anno previsto pari a circa 6 milioni di ...

