Marcell Jacobs | ' Paolo Camossi non è più il mio allenatore'

Curiosità: Lamont Marcell Jacobs Jr. (IPA: [l'mnt m'sl 'ekbz]; El Paso, 26 settembre 1994) è un velocista ed ex lunghista italiano, campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020, campione mondiale indoor dei 60 metri piani a Belgrado 2022 e campione europeo dei 100 metri piani a Monaco di Baviera 2022.

Il centometrista azzurro è l'ospite speciale della festa organizzata dalla Virtus Lucca per atleti e famiglielascia l'allenatore Paolo Camossi. "È vero - dice il campione olimpico in un'intervista esclusiva a Gazzetta. it - la nostra collaborazione si è esaurita. Paolo non è più il mio ...

Marcell Jacobs e Nicole Daza, critiche feroci per l'anniversario di nozze celebrato: Torna ai tuoi livelli Fanpage.it

Una scelta, quella del campione olimpico, maturata negli ultimi mesi. Che rischio cambiare tutto a meno di un anno dall’inizio delle Olimpiadi ...Jacobs ha vestito i colori della Virtus lucchese nel bienno 2012-2014 quando ancora la sua specialità era il salto in lungo. Negli annali dell’epoca resta la migliore prestazione italiana juniores nel ...