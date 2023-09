Marcell Jacobs | aggiornamento inatteso | scenario impensabile per il velocista | le ultimissime

(Di martedì 19 settembre 2023) che lo mettono di fronte a delle scelte davvero importanti.continua a far parlare di sé per la sua situazione attuale, definita soprattutto per le sue condizioni fisiche non proprio perfette nell’arco degli ultimi mesi, che hanno decisamente influenzato il suo stato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Curiosità: Lamont Marcell Jacobs Jr. (IPA: [l'mnt m'sl 'ekbz]; El Paso, 26 settembre 1994) è un velocista ed ex lunghista italiano, campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020, campione mondiale indoor dei 60 metri piani a Belgrado 2022 e campione europeo dei 100 metri piani a Monaco di Baviera 2022.

Lo dice all'Adnkronos il presidente della Fidal Stefano Mei in merito alla decisione didi lasciare il suo tecnico Paolo Camossi e anche la sede di Roma per i suoi allenamenti. "...Così il presidente della Fidal Stefano Mei in merito alla decisione didi lasciare il suo tecnico Paolo Camossi e anche la sede di Roma per i suoi allenamenti. 'Lo vogliamo supportare nelle prossime decisioni perché è un patrimonio per la Fidal. Ho sentito ...

Marcell Jacobs, aggiornamento inatteso: scopriamo quali sono le ultimissime che lo vedono tra i protagonisti: scenario impensabile per il velocista ...La Gazzetta dello Sport di oggi, martedì 19 aprile, nel dare la notizia del cambio di allenatore da parte di Marcell Jacobs che ha annunciato il divorzio sportivo da coach Camossi, ha fatto il nome de ...