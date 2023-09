Mara Venier scatenata a Domenica In? Cosa c' è dietro davvero

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023) Salvo ripensamenti in corso d'opera, questa edizione sarà la sua ultima alla guida diIn. Forse per questoha deciso di mettere a ferro e fuoco l'esordio stagionale su Rai 1 dando spettacolo fin dai primi minuti. Grande debutto sulle note dei Pooh, ospiti d'eccezione in studio. Primo pezzo, l'iconica La donna del mio amico e Zianon resiste alla tentazione, fiondandosi sul palco per cantare insieme a Riccardo Fogli, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian. Con particolare trasporto urla a squarcia gola il verso «Non si può» prima di ritirarsile quinte e lasciare la scena alla più longeva band della musica leggera italiana. Altro giro, altro classicone con L'altra donna, che porta alla standing ovation dei presenti. Quindi, l'intervista di rito con dolce ricordo ...