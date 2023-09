Manovra | Giorgetti | «In alto mare» | «Spesa superbonus impossibile da rispettare»

Curiosità: Giancarlo Giorgetti (Cazzago Brabbia, 16 dicembre 1966) è un politico italiano, dal 22 ottobre 2022 ministro dell'economia e delle finanze della Repubblica Italiana nel governo Meloni.

Le proroghe da inserire inP Riforme in2024: le linee guida- Meloni 29 Agosto 2023 Poi, ci sono le misure da inserire. Alcune sono quasi certe. Per esempio, la proroga ...... poi però nel bilancio dello Stato a un certo punto si tira una linea e quella deve quadrare', ha affermato. 'Siccome a breve il Parlamento deve approvare il numeretto di deficit che sta ...

Giorgetti: sui conti non temo Ue ma i mercati. Con rialzo tassi tra 14 e 15 mld in meno Il Sole 24 ORE

Il ministro dell'Economia al convegno 'Le buone leggi. Semplificare per far ripartire l'Italia': "Escludere investimenti o impossibile rispetto patto" ...Roma, 19 set. (askanews) – “Se i tassi fossero rimasti quelli dell’anno scorso o di due anni fa io avrei avuto 14-15 miliardi in più da mettere ad esempio sulla riduzione fiscale. Non ci sono più”, lo ...