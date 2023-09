Manovra | Giorgetti | «Con l’aumento dei tassi 14 miliardi in meno» E l’Europa bacchetta l’Italia sul Pnrr | «Crescente rischio di ritardi»

(Di martedì 19 settembre 2023) Il ministro: «È evidente che la politica monetaria restrittiva aveva l’obiettivo di rallentare la crescita e lo ha raggiunto». Via libera alla revisione del, ma l’Ue: cresce il

Curiosità: Giancarlo Giorgetti (Cazzago Brabbia, 16 dicembre 1966) è un politico italiano, dal 22 ottobre 2022 ministro dell'economia e delle finanze della Repubblica Italiana nel governo Meloni.

... rispetto all'anno scorso, fa si che unadi bilancio sia stata portata via, in qualche modo, dalla rendita finanziaria''. Il ministro dell'Economia, Giancarlo, spiega che l'Italia ...Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo, precisando che "siccome a breve il Parlamento deve approvare il numeretto di deficit che sta sotto la linea che poi dobbiamo anche ...

Manovra, Giorgetti: «Con l’aumento dei tassi 14 miliardi in meno». E l’Europa bacchetta l’Italia sul Pnrr:... Corriere della Sera

Manovra, Giorgetti: "Non temo Commissione Ue ma mercati" - LaPresse LAPRESSE

L’arrivo della Nadef e le incognite sulla manovra Giorgetti scherza sulla manovra, dicendo che il governo è in “alto mare”. E poi spiega che si avranno notizie più precise dalla prossima settimana, ..."Non temo le valutazioni dell'Ue ma quelle dei mercati che comprano debito pubblico" ammette il ministro dell'Economia. Che ricorda come l'aumento ...